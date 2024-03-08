

مفرح الشمري



الكثير من الرسائل تصل لجمهور المسرح عن طريق الوتساب تتحدث عن «احتيال» فرقة مسرح الخليج العربي على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لاستبدالهم اسم مسرحيتهم من «اصل الحكاية» الاسم الذي شاركت به الفرقة بمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي إلى «سيناريو حوار» التي شاركت فيه في عروض مهرجان الكويت المسرحي الحالي، الامر الذي نؤكده ان فرقة الخليج العربي لم «تحتال» كما يقال للمشاركة في مهرجان الكويت وذلك لان اسم المسرحية الاصلي «سيناريو وحوار» والذي تم اجازتها من لجنة الرقابة وتم ايداع نسخة من النص بالمكتبة الوطنية بهذا الاسم ولكن عندما شاركوا به في مهرجان دبا الحصن، وبناء على طلب القائمين لهذا المهرجان الذي له طبيعة خاصة تم تغيير الاسم من «سيناريو وحوار» إلى «أصل الحكاية» ولذلك من المعيب ان تصل الامور لهذا الحد بنعت احدى فرقنا المسرحية العريقة بهذه الصفة البشعة ومن المعيب ايضا ان نتداول مثل هذه الرسائل..اركدو شوية!