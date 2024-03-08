

عبدالحميد الخطيب



شهد مسرح الدسمة ندوة تطبيقية على العرض المسرحي «غصة عبور» لفرقة المسرح الكويتي، من تأليف تغريد الداوود وإخراج محمد الأنصاري، وعقب على العرض د.فلاح شاكر من العراق، والفنان طالب البلوشي من سلطنة عُمان، وأدارها الزميل مفرح الشمري.



وقال البلوشي: العرض كان جميلا لأن النص كان أجمل، حيث يحكي حالنا اليوم ليس فقط في فلسطين، ولكن حياتنا بشكل عام، فنحن نعيش في حيرة وما زلنا معلقين لأن في داخلنا خوفا يجبرنا على الوقوف في نفس المكان ليتعطل الجسر، متسائلا عن سبب حجم الديكور الكبير، مشيدا بأداء الممثلين، وتوجه بالتحية للمخرج الذي تناول النص بهذه الطريقة.



أما د.فلاح، فقال: الكتابة للمسرح تختلف عن النصوص الأخرى، لاسيما أن للمسرح خصوصية عن جميع أجناس الأدب، وهنا يحق لي أن أتساءل عن العلاقة بين المخرج والكاتبة؟ وهل لأن المخرج صاحب السلطة يحق له أن يخرج عن العرض وأن يفسر الشخصيات بطريقة مختلفة تماما عما هو مكتوب؟ نعم المخرج حر، إلا أن هناك ثوابت، فلا يحق له أن يغير رسالة العرض.