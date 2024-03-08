

مفرح الشمري



شاركت جمعية الفنانين الكويتيين، في احتفال«يوم الأديب» الـ 15 الذي كرم الفنان القدير سعد الفرج، والذي أقيم أمس الأول في جامعة صباح السالم الجامعية.



حضر الاحتفال قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ود.نورية الرومي والفنان القدير شادي الخليج وأعضاء مجلس الإدارة عبدالله عبدالرسول وفتحي الصقر ود.خالد القلاف، إلى جانب حشد من الشخصيات الأكاديمية والفنية والإعلامية. وقد أشاد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمسيرة الفنان الفرج وما قدمه من أعمال متميزة أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.



جاء ذلك في كلمة للأمين العام للمجلس د.محمد الجسار ألقاها نيابة عن وزير الإعلام والثقافة رئيس (الوطني للثقافة) عبدالرحمن المطيري خلال الاحتفال الذي نظمته جامعة الكويت ممثلة في اللجنة الثقافية التابعة لقسم اللغة العربية وآدابها برعاية الوزير.



وشهد الاحتفال كلمة جمعية الفنانين الكويتيين التي ألقاها أمين السر المخرج عبدالله عبدالرسول، الذي قال إن سعد الفرج رجل الفن من الطراز الرفيع، وقد لا يكون هناك كثير بين الفنانين المسرحيين، ممثلين أو كتابا، عبروا كما عبر سعد الفرج عن ثنائية العلاقة بين الإنسان المواطن وواقع المجتمع والمناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والكثير من القضايا التي عبر عنها.