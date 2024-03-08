

هادي العنزي



تغلب الفحيحيل على نظيره السالمية 4-1 في المواجهة التي جمعتهما أمس على ملعب ستاد نادي الشباب، ليرفع «الأحمر» رصيده إلى 23 نقطة بالمركز السادس، وينتظر ما ستسفر عنه مواجهة العربي وكاظمة اليوم بشأن مشاركته ضمن فرق المقدمة للمنافسة على لقب الدوري، أو ينضم لمجموعة الهبوط التي تضم الجهراء وخيطان والشباب، ويملك كاظمة 20 نقطة، ولا تبدو أمامه أي فرصة سوى الفوز اليوم على العربي لإقصاء الفحيحيل وحجز المقعد السادس والأخير ضمن مجموعة الصراع على اللقب، وبقي السالمية على رصيده السابق 24 نقطة في المركز الخامس.

وقد كشف مدرب الفريق السوري فراس الخطيب عن نواياه المبكرة لحصد النقاط الثلاث بعدما زج بفريق يحمل صبغة هجومية طاغية، بدفعه بالمهاجم فيصل عجب، والسوري نصوح النكدلي، والبرازيليين فيتور داسيلفا، ووليام باروش، وما إن انطلقت المواجهة حتى نفذ فيتور داسيلفا نزعة مدربه الهجومية بتسجيل الهدف قبل أن تكمل الدقيقة الأولى ثوانيها الأخيرة (54 ثانية)، بعد متابعة جيدة من المهاجم البرازيلي، كما سجل فيتور هدفا ثانيا لفريقه، ألغاه الحكم داود العبدالله بداعي التسلل (12)، وفي أجمل جملة تكتيكية لـ «السماوي» تمكن الغاني ابدو ساكا من معادلة النتيجة بعد عدة نقلات اخترقت دفاعات «الأشاوس» من العمق (19).



ولم يركن لاعبو الفحيحيل لتعادل الكفتين بالنتيجة، فعاد المتألق فيتور فريقه للتقدم مجددا بتسجيله هدفا من ركلة ثابتة (24)، ولم يشأ النكدلي الخروج خالي الوفاض في نهاية الشوط الأول، واستغل سوء تغطية للدفاع ليرسل تسديدة سهلة مرت بين يدي الحارس عبدالرحمن الفضلي، ليضيف ثالث أهداف فريقه.



وفي الشوط الثاني اختلف الأمر، حيث أجرى فراس الخطيب عدة تبديلات للمحافظة على تقدمه بالنتيجة، معتمدا على الهجمات المرتدة، فيما بادر السالمية بالهجوم لتقليص الفارق، ومضت دقائق الشوط سجالا بين دفاع وهجوم، حتى سجل البرازيلي وليام باروش هدف فريقه الرابع بالوقت المحتسب بدل الضائع بعد الرجوع إلى الـ«VAR»، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للفحيحيل.



وقد أدار الحكم داود العبدالله المباراة بنجاح، وأنذر فيتور داسيلفا (الفحيحيل)، وأليكس ليما (السالمية).