

ناصر العنزي



تتحدد مساء اليوم فرق مجموعتي البطولة والهبوط لدوري زين والمتصدر لها في ختام الجولة 18 والأخيرة قبل الدخول في منافسات حامية من قسمين للإعلان عن بطل الدوري للموسم الحالي، حيث تتنافس الفرق الـ 6 الأولى اللقب والفرق الـ 4 الأخيرة على البقاء في دوري الأضواء، وسيكون الصراع شديدا بين الكويت والعربي اليوم للانفراد بالصدارة، حيث يلتقي «الأبيض» المتصدر بـ 40 نقطة مع النصر بـ 24 نقطة على ملعب علي صباح السالم، فيما يلتقي «الأخضر» برصيد 39 نقطة مع كاظمة السابع بـ 20 نقطة على ستاد الصداقة والسلام، ولا سبيل للبرتقالي سوى الفوز.



في المباراة الأولى، يدخل الكويت المباراة للتأكيد على أحقيته في الصدارة التي اعتلاها طويلا، ومن ثم الدخول في المنافسات الأقوى في مجموعة البطل للحفاظ على لقبه، وقد أكد مدربه نبيل معلول ولاعبوه جدارتهم في الجولة الماضية بعد فوزهم على منافسهم الأقوى العربي 2-1 في «بروفة» ثانية قبل مواجهتهما مرتين في الجولات المقبلة، حيث نجح لاعبو الكويت في التعامل الأمثل مع المباراة، وقد سجل البحريني محمد مرهون هدفا جميلا يعتبر الأفضل بين أهداف الموسم الحالي.

وما يميز «الأبيض» أن مدربه معلول يملك وفرة من اللاعبين المتقاربين في المستوى ما يسهل عليه اختيار التشكيلة المناسبة لكل مباراة، أما النصر فقد حافظ على تواجده في المراكز الـ 6 مبكرا بعدما تعامل جيدا مع مبارياته في القسم الأول بصورة مثالية وجمع لاعبوه ومدربهم ظاهر العدواني حصيلة جيدة من النقاط، ويتفوق هجوم «العنابي» على دفاعه، حيث سجل 31 هدفا فيما دخل مرماه 25 هدفا ويأتي مهاجمه الكولومبي هانسيل زاناتا كثاني الهدافين بـ 14 هدفا خلف المغربي حمزة خابا بـ 17هدفا.



وفي مباراة العربي وكاظمة، يتطلع «الأخضر» للصدارة بعدما تصدرها في الجولة قبل الماضية قبل أن يخسر من الكويت بسبب أخطاء دفاعية، ويسعى اليوم إلى تعويض نقاطه رغم صعوبة مهمته على ملعب الخصم، ومن المتوقع أن يجري المدرب البوسني داركو تعديلات على صفوفه بعدما تدارس مع لاعبيه أوجه القصور لمعالجتها، فيما يلعب كاظمة وهو في وضع حرج ويحتاج للفوز فقط للتأهل الى مجموعة البطولة، حيث أن الأفضلية لـ «البرتقالي» لتفوقه في المواجهتين المباشرتين معا «فوز وتعادل».