

هادي العنزي



يواجه القادسية نظيره كاظمة في الـ 7 مساء اليوم على صالة الاتحاد، في أولى مواجهات الفريقين بالدور نصف النهائي للدوري الممتاز لكرة السلة، إذ يضم الفريقان العديد من العناصر المتميزة في صفوفهما، بما يضمن معه قمة من العيار الثقيل.



ويسعى مدرب كاظمة السلوفيني بويان لازيتش، إلى الاستفادة من الحالة النفسية الجيدة التي يعيشها الفريق بعد فوزه على نظيره الريان القطري 69-61 في ذهاب ملحق الدور نصف النهائي للدوري الآسيوي لغرب آسيا عن منطقة الخليج «السوبرليغ»، ويضم «البرتقالي» العديد من العناصر المتميزة متعددي المواهب في صفوفه، حيث هناك «المايسترو» أحمد البلوشي، ورجل «الثلاثيات» عبدالعزيز الحميدي، عبدالرحمن جمعة ويوسف بورحمة، بالإضافة إلى المحترفين كلينت تشابمان وترافيس ليزلي.

على الجهة الأخرى، يعرف المدرب الأميركي انتوني ستيبنغ، أن فريقه وصل إلى مرحلة متقدمة من الاتزان الفني، الأمر الذي يمكن القادسية من المنافسة بقوة على لقب الدوري، خاصة أن «الأصفر» يضم تشكيلة متناسقة من اللاعبين المحترفين والمحليين، من بينهم: عبدالمحسن الموسوي ومحمد أشكناني، والأميركيان ألونو، وروبرت لوري، وعبدالله توفيق، وصالح اليوسف.



إلى ذلك، تغلب القرين على نظيره اليرموك 118-83 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري تحديد المراكز. وفي مباراة ثانية، تغلب النصر على التضامن 79-74، ليحصد الفائزان أول نقطتين لهما، فيما حصل الخاسران على نقطة واحدة لكل منهما.