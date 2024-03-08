

يخوض إنتر، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، اختبارا جديدا، حينما يحل ضيفا على بولونيا، غدا السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.



ويتصدر «النيراتزوري» جدول ترتيب «الكالتشيو» برصيد 72 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس صاحب المركز الثاني، فيما يحتل بولونيا، المركز الرابع برصيد 51 نقطة.



وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي نابولي مع ضيفه تورينو اليوم، فيما يحل فروسينوني ضيفا على ساسوولو، ويحل مونزا ضيفا على جنوى غدا.



ألمانيا



يسعى بايرن ميونيخ للعودة إلى الطريق الصحيح عندما يستضيف ماينتس غدا ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني.



وتدرك جماهير ملعب «أليانز أرينا» جيدا أن حلم الاحتفاظ باللقب بات بعيدا ولكن غير مستحيل، بعدما نجح رجال المدرب توماس توخل والذي أعلنت الإدارة رحيله نهاية الموسم الحالي في قلب خسارتهم أمام لاتسيو الإيطالي 0-1 ذهابا إلى فوز كبير بثلاثية نظيفة إيابا ليحجزوا مقعدا في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.



ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق 10 نقاط خلف المتصدر باير ليفركوزن.



وفي أبرز مباريات المرحلة غدا، يحل بوروسيا دورتموند الرابع (44 نقطة) ضيفا على فيردر بريمن، فيما يستضيف لايبزيغ الخامس دارمشتات.



ويلعب غدا كذلك بوروسيا مونشنغلادباخ مع كولن، وأوغسبورغ مع هايدنهايم، فيما تفتتح المرحلة اليوم بلقاء يجمع بين شتوتغارت وأونيون برلين.



فرنسا



يتطلع بريست لتجاوز عقبة مضيفه لانس ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي، ومواصلة الانتصارات التي سجلها في الفترة الأخيرة من أجل تضييق الخناق على المتصدر باريس سان جرمان.



وفي باقي مباريات الجولة، يلعب لوريان مع ليون غدا، ويقص نيس ومونلييه شريط افتتاح الجولة بلقائهما اليوم.