



القاهرة - محمد سامي



تتجه أنظار الجماهير العربية اليوم الجمعة صوب ملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياض الذي يستضيف أول نهائي لكأس مصر يقام خارج البلاد بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على لقب نسخة الموسم الماضي 2022-2023، وذلك في الـ 8.30 مساء بتوقيت الكويت بصافرة البرازيلي أندرسون دارونكو وحضور 25 ألف مشجع تمثل السعة الكاملة لملعب المباراة.



وسيحصل الفريق الفائز على 950 ألف دولار بواقع 350 ألفا مكافأة أساسية، و500 ألف دولار إضافية من موسم الرياض، بالإضافة إلى 100 ألف دولار رسوم المشاركة، فيما سيحصل الخاسر على 250 ألف دولار، بواقع 100 ألف دولار قيمة المشاركة و150 ألف دولار إضافية من موسم الرياض.



ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ 38 لقب مقابل 28 للزمالك، وقد بلغ المارد الأحمر حامل اللقب النهائي بفوز سهل على إنبي 3-0، فيما احتاج الزمالك إلى ركلات ترجيحية للتغلب على بيراميدز 4-3 بعد التعادل 3-3.



ويعاني بطل أفريقيا، غيابات مؤثرة أبرزها قائده وحارسه محمد الشناوي المصاب في الكتف والمدافع ياسر إبراهيم المصاب بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه والمالي أليو ديانغ عقب جراحة في الركبة والمهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي المصاب بشد في العضلة الخلفية، فيما يعود للقائمة هدافه محمود كهربا، بعد غيابه عن آخر 3 مباريات، كما سيكون لاعب الوسط إمام عاشور على موعد لمواجهة ناديه السابق للمرة الأولى.



وأكد المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر: «ان الفريق استعد جيدا من الناحيتين الفنية والتكتيكية. سعداء باللعب بالسعودية وسط حضور جماهيري كبير متوقع من جانب الفريقين، ستكون الأجواء مختلفة تماما ما يعطي المواجهة طابعا خاصا».



في المقابل، دعم الزمالك صفوفه في يناير بعد رفع إيقاف القيد، فضم ثلاثي الأهلي الأسبق عبدالله السعيد قائد بيراميدز وناصر ماهر من فيوتشر واحمد حمدي لاعب وسط مونتريال الكندي، فيما يغيب عنه مدافعه الدولي محمود الونش وظهيره الأيسر محمد عبد الشافي لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، والسنغالي ابراهيما نداي للإصابة، بينما يعود لقائمة المباراة القائد محمود شيكابالا بعدما غاب عن مباراة الداخلية في الدوري.



وقال مدرب الزمالك البرتغالي غوزيه غوميز المعين أخيرا: «بداية مشواري مع أهلي جدة كانت التتويج بكأس السوبر (2016) وأتطلع لتكرار نفس الأمر والتتويج بلقب كأس مصر مع الزمالك».



ويسعى غوميز إلى تكرار إنجاز مواطنه غوسفالدو فيريرا الذي حصد لقب كأس مصر أمام الأهلي في آخر مواجهة بين القطبين بنسخة 2020-2021 بنتيجة 2-1، علما أن غوميز عمل كمساعد لفيريرا في بورتو ومالاغا وباناثينايكوس اليوناني.