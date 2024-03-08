

انتقد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أداء فريقه، رغم تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بالتعادل مع لايبزيغ الألماني 1-1 في مواجهة الإياب، مستفيدا من فوزه بهدف نظيف في لقاء الذهاب، موضحا أنه ربما أخطأ في التشكيلة بإشراكه خمسة لاعبين في خط الوسط ومهاجم واحد فقط.

وفي تصريحات بعد المباراة قال أنشيلوتي: «كانت مباراة معقدة، لعبنا بشكل سيئ. لكنني الآن سعيد للغاية لأننا وصلنا إلى ربع النهائي». وتابع: «نحن الآن أفضل من أي وقت مضى، متقدمين بسبع نقاط في الدوري وفي ربع النهائي».

وأضاف الإيطالي: «علينا أن ننتقد أنفسنا، نعم، لأن ذلك حدث مرة أخرى بأفضلية صغيرة، على المستوى الذهني لم نكن جيدين. قد أكون ارتكبت خطأ في التشكيلة.. علينا أن نقوم بالنقد الذاتي، وتقييم ما لم نفعله بشكل جيد». وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد (65)، والمجري ويلي أوربان للايبزيغ (68). وبلغ مان سيتي الإنجليزي حامل اللقب الدور ذاته، بعدما جدد فوزه بنفس نتيجة الذهاب على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-1.

وحسم «السيتي» اللقاء في الشوط الأول بتسجيله أهدافه الثلاثة عبر المدافع السويسري مانويل أكانجي (5) والأرجنتيني خوليان ألفاريس (9) والنرويجي إرلينغ هالاند (45+3)، فيما سجل النرويجي المغربي الأصل محمد اليونسي هدف كوبنهاغن (29).

وقال أكانجي عقب اللقاء: «الهدفان الأولان السريعان في الشوط الأول سهلا الأمر علينا. حاولنا بذل قصارى جهدنا وفعلنا ما كان يتعين علينا القيام به».