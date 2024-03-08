أعلنت شركة «سبايس اكس»، أن الرحلة التجريبية الثالثة لـ«ستارشيب»، أكبر وأقوى صاروخ في العالم، قد تتم في 14 مارس، لكن ذلك يبقى رهن موافقة هيئة الطيران الأميركية.



ومن المحتمل أن يتغير الجدول الزمني، على ما أوضحت شركة الصناعات الفضائية المملوكة للملياردير ايلون ماسك. وكان الاختباران السابقان لهذا الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 120 مترا انتهيا بانفجار طبقتيه.



ويتألف «ستارشيب» من طبقتين: طبقة الدفع «سوبر هيفي» وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ. واختارت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» المركبة «ستارشيب» لتكون مركبة الهبوط لمهمة «أرتيميس 3» التي ستنقل رواد الفضاء إلى القمر في عام 2026.



وستسعى «سبايس اكس»، إلى تحقيق عدد كبير من «الأهداف الطموحة» في التجربة الثالثة، وفق الشركة. ومن بين هذه الأهداف تنفيذ «عودة متحكم بها» للمركبة التي يفترض أن تحط «في المحيط الهندي» عند انتهاء الرحلة.