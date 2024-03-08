دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وقوبلت دعوته بدعم عدة أعضاء في مجلس الأمن الدولي بينما تتخذ الأزمة الإنسانية «أبعادا هائلة».



وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن «بعد أيام قليلة يبدأ شهر رمضان المبارك. لذا أوجه نداء من هذه القاعة. أدعو جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية بمناسبة شهر رمضان».



وأضاف غوتيريش «يجب أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى إسكات الأسلحة بشكل دائم في جميع أنحاء البلاد ورسم طريق ثابت نحو سلام دائم للشعب السوداني».



وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن «الأزمة الإنسانية في السودان تتخذ أبعادا هائلة. ونصف السكان ـ حوالى 25 مليون شخص ـ بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة. وقد قتل أكثر من 14 ألف شخص، وهو رقم من المرجح أن يكون أعلى بكثير في الواقع».



وحذر أنطونيو غوتيريش من أن «أنظمة تزويد المياه والصرف الصحي تنهار. والأمراض آخذة في الانتشار. والجوع يسود في السودان. ويعاني حوالى 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد: وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق خلال موسم الحصاد، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد في الأشهر المقبلة».



وتابع «لقد تلقينا بالفعل تقارير عن أطفال يموتون بسبب سوء التغذية».



في حين أيد معظم أعضاء المجلس دعوة الخميس لوقف إطلاق النار خلال رمضان، أبدت بعض الدول تحفظا، ولاسيما الصين وروسيا.



واعتبر نائب السفير الصيني داي بينغ أن «المهمة الأكثر إلحاحا هي إنهاء القتال في أسرع وقت ممكن»، مضيفا أن «الصين تعتقد أن تصرفات المجلس يجب أن تكون داعمة للديبلوماسية وتتجنب مفاقمة التوترات».



وقال السفير السوداني الحارث إدريس الحارث محمد «لقد أرسل لي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان للتو رسالة يرحب فيها بدعوة الأمين العام».



وأضاف أن البرهان «يتساءل عن كيفية القيام بذلك» في حين تواصل قوات الدعم السريع «هجماتها ضد المدنيين بلا انقطاع»، داعيا إلى «تقديم آلية للتنفيذ».



بدوره، شدد نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي على أن «وضع الأطفال خصوصا لا يحتمل. لقد نزح أربعة ملايين، وأكثر من 700 ألف سيعانون من أخطر أشكال سوء التغذية هذا العام».