

بحث وزير الخارجية عبدالله اليحيا مساء مع وزيرة الخارجية والتجارة والتنمية الكندية ميلاني جولي بمناسبة زيارتها الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت مجمل أوجه العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة.



وقالت (الخارجية) في بيان لها ان الجانبين بحثا مجالات التعاون الثنائية والمتعددة بين البلدين الصديقين اضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة.



وأشارت إلى أنه تم أيضا بحث كل ما من شأنه أن يعزز دعائم الأمن والسلم الدوليين ويقوم العمل المشترك نحو الحفاظ على النظام الدولي وتكريس قيم ومبادئ القانون الدولي وصونها.



ومن جانبها، أعربت الوزيرة الكندية عن اعتزاز بلادها بمستوى التعاون الوثيق بين دولة الكويت وكندا على كافة المستويات وتطلعها لاستمرار نسق هذا التعاون القائم بين البلدين الصديقين والارتقاء به إلى آفاق أوسع وأبعاد أكثر شمولية.