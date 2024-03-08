تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمواصلة العمل "بلا كلل للتوصل الى وقف اطلاق فوري في قطاع غزة"، وخاطب قادة اسرائيل قائلا ان " المساعدات لايمكن ان تكون ورقة مساومة ".

جاء ذلك في خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي ألقاه أمام الكونغرس وكان بمثابة خطاب انتخابي حدد فيه برنامجه في حال اعيد انتخابه في المواجهة مع سلفه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. وكان محتجون مؤيدون لغزة قطعوا الطريق المؤدي الى الكونغرس . وذكرت وسائل اعلام اميركية ان موكب بايدن تفادى الطرق التي شهدت احتجاجات في محيط الكونغرس.

وتطرق بايدن الى اهم الملفات التي تشكل محور الاهتمام في الشارع الاميركي وتعهد بإعادة بناء الاقتصاد الاميركي . وقال ان "حالة الاتحاد قوية وتزداد قوة" ووعد بأن الاقتصاد الاميركي سيبقى الأقوى في العالم .

و تخلل الخطاب وعود ب"تعزيز فرص العمل وزيادة الوظائف " وقال "لايمكن لاميركا العودة الى الوراء وعلينا ان نكون واضحين بأنه لامجال للعنف السياسي في البلاد". وفي معرض حديثه، قال بايدن إن الحرية والديموقراطية تحت الهجوم وأميركا استطاعت أن تبقى شامخة.

وأكد بايدن أن إدارته لن ترسل جنودا أميركيين إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده تعمل على تحقيق السلام وتمثل الداعم الرئيس للناتو. واتهم ترامب ب"الخضوع" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي ملف الهجرة أحد اهم الملفات الشائكة في الحملة الانتخابية، قال بايدن: "لن أشوه سمعة المهاجرين ولن أفرق العائلات أو أمنع الناس من دخول أميركا بسبب دياناتهم"، في غمز من قناة ترامب .

وألقى الرئيس الأميركي خطاب حالة الاتحاد السنوي والذي يأتي في مرحلة مفصلية في المسيرة السياسية للرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما، مع سعيه لإقناع الناخبين بقدرته على هزيمة الجمهوري ترامب في المواجهة المرجحة بينهما في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وكان البيت الأبيض قدم للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إحاطة حول الخطاب السنوي، وسط سعي حملته الانتخابية المستمر للتواصل مع الناخبين الشبان.

وقال البيت الأبيض إنه في محاولة لجذب جمهور جديد، عقد مسؤولون اجتماعات مع عشرات من المؤثرين في سعيهم للترويج للخطاب على الإنترنت.

وذكر مسؤول إن البيت الأبيض استضاف نحو 70 من الناشرين وصانعي المحتوى الرقميين والمؤثرين الذين لديهم نحو 100 مليون متابع في الأيام الأخيرة.

وأضاف المسؤول "الهدف من هذه الأحداث هو اطلاع صنّاع المحتوى على ما سيتم تغطيته في خطاب حال الاتحاد للوصول إلى جمهور لا يتعامل مع وسائل الإعلام التقليدية".

وتم بث الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "يسبوك ومنصة اكس وانستغرام، لاستقطاب المزيد من المنتابعين الشباب .