قال مرشح الدائرة الأولى باسل البحراني" لدي رسالتان الاولى أوجهها إلى رئيس الوزراء، بأن لدينا شبابا لديهم شهادات وخبرات وتطلعات ومثلوا الكويت في المحافل الدولية وحققوا مراكز فنطالب بالالتفات إلى هؤلاء الشباب وتقديم الدعم لهم."

وأضاف البحراني أن "الرسالة الثانية أوجهها للشعب الكويتي، فلديه استحقاقات مالية ووظيفية واقتصادية وأدعو المجلس المقبل إلى تنفيذ رؤية القيادة السياسية في تطوير كويت الرفاه من خلال المشاريع وذلك بالتعاون مع الحكومة وتنفيذ التطلعات من خلال التعاون بين السلطات" .

وأكد" في حال وصولي سأقوم بدوري التشريعي والرقابي والمحاسبي وأتعهد بأن أكون الصوت الحر المستقل" .