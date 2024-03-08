سلطان العبدان - فرحان الشمري

تقدم 6 مرشحين اليوم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام الخمسة الأولى من الترشح 140 مرشحا من بينهم 136 مرشحاً من الذكور، و 4 مرشحات.

وتقدم في اليوم الخامس مرشح واحد في الدائرة الأولى، فيما تقدم مرشح واحد في الدائرة الثانية، في حين تقدم مرشح واحد في الدائرة الثالثة، وتقدم مرشحان في الدائرة الرابعة، ومرشح واحد في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الخامس النائب السابق محمد عوض الرقيب.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.