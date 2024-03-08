اختطف مسلحون أكثر من 200 تلميذ في هجوم على مدرسة في شمال غرب نيجيريا، كما ذكر أستاذ وعدد من سكان المنطقة، في واحدة من أكبر عمليات الخطف في هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في القارة الإفريقية.

وتمثل عمليات الخطف الجماعي للحصول على فديات مشكلة كبيرة وتؤثر على الدولة بأكملها. وفي الماضي استهدفت عصابات إجرامية مدججة بالسلاح مدارس لاسيما في شمال غرب البلاد، لكن هذه الهجمات تراجعت في الآونة الأخيرة.

وأكدت السلطات المحلية في ولاية كادونا عملية الخطف التي وقعت الخميس في مدرسة كوريغا لكنها لم تحدد عدد الطلاب المختطفين الذي يتم تقييمه حاليا.

وقال سكان إن شخصا واحدا على الأقل قتل في الهجوم.

وصرح ساني عبدالله أحد المعلمين في مدرسة «جي إس إس كوريغا» في منطقة شيكون، بأن طاقم المدرسة تمكن من الفرار مع عدد من الطلاب بينما كان المسلحون يطلقون النار في الهواء.

وقال لمسؤولين محليين «نحاول تحديد العدد الفعلي للأطفال المختطفين»، موضحا أنه «في المدرسة الثانوية لكوريغا هناك 187 طفلا مفقودين بينما في المدرسة الابتدائية فقد 125 طفلا، لكن 25 منهم عادوا».

وصرح محمد آدم أحد سكان المنطقة لوكالة فرانس برس «اختطف أكثر من 280 طفلا. اعتقدنا في البداية أن هناك 200 لكن بعد إحصاء دقيق اكتشفنا أن عدد الأطفال المخطوفين يزيد قليلا عن 280».

من جهته، أكد موسى محمد الذي يعيش في المنطقة أيضا أنه سمع في وقت مبكر من الصباح «إطلاق نار من قطاع طرق، قبل أن يعلم أنهم قاموا بجمع الأطفال وخطفوا الطلاب ومعلميهم.. نحو مئتي شخص». وأضاف «نناشد الحكومة مساعدتنا في توفير الأمن».

وفي أغلب الأحيان، تنخفض تقديرات عدد الأشخاص المختطفين أو المفقودين في نيجيريا بعد عودة عدد منهم تمكنوا من الفرار من المهاجمين إلى بيوتهم.

ودانت منظمة العفو الدولية عمليات الخطف في كادونا، ودعت السلطات النيجيرية إلى تأمين حماية أفضل للمدارس.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية على منصة إكس «يجب أن تكون المدارس أماكن آمنة، ولا ينبغي لأي طفل أن يختار بين تعليمه وحياته».. وأضافت «يجب على السلطات النيجيرية اتخاذ إجراءات فورية لمنع الهجمات على المدارس».