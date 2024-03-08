نددت الكويت بتدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لدور العبادة في قطاع غزة، مؤكدة أنه أكبر دليل على العنصرية الممنهجة واستمرار القمع والتدمير الدموي ضد المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير ناصر الهين في حلقة نقاشية حول «مكافحة الكراهية الدينية» بمشاركة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيڤ في دورته الـ 65 المتواصلة أعمالها إلى الخامس من أبريل المقبل.

كما ندد السفير الهين في الكلمة بمظاهر التعصب والتمييز والانتهاكات المتعمدة والعلنية من خلال التدنيس المتكرر للمصحف الشريف تحت ستار حرية التعبير، معتبرا إياه عملا استفزازيا واضحا للقيم والمبادئ الإسلامية السمحة.

وأكد في المقابل أهمية نشر التسامح والسلام وتعزيز الاعتدال بين الأديان مجددا دعوة الكويت للمجتمع الدولي إلى ضرورة الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة ما يتعلق بالمادتين الـ 19 والـ 20 منه، مشددا على رفض الكويت أي سياسات تربط سماحة الدين الإسلامي بالإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبث المزيد من الكراهية والعنصرية في العالم ويسهم في تقويض الجهود الدولية في هذا الإطار.

وقال إن الكويت تحث جميع المجتمعات مهما كانت خلفياتها الدينية والثقافية على السعي للاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الشعوب والعمل على معالجة الثغرات في قوانين الدول الوطنية لدعم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان.

وأكد حرص الكويت على «دعم جهاتها الوطنية لتعزيز مفهوم الوسطية وتجديد نمط الخطاب الديني لعكس صورته الصحيحة»، مشيرا إلى تدشين وزارة العدل مركزا لتعزيز الوسطية لنشر الاعتدال والتوعية المجتمعية للتصدي للكراهية، إلى جانب تعزيز روح المواطنة والانتماء للتصدي لاستغلال البعض ربط سماحة الدين الإسلامي بالإرهاب.