أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية.

وجاء في القرار:



مادة (1)



تشهر جمعية اللوكيميا والليمفوما وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة (2)



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية:



تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، والتي تهدف إلى متابعة الدراسات والبحوث العلمية للارتقاء في الخدمات الطبية لمرضى أمراض الدم السرطانية، عمل منصة استرشادية بين المرضى والمعالجين لتبادل الآراء والخبرات، المساهمة في نشر المحاضرات التوعوية الخاصة بأمراض سرطان الدم، المساهمة في تسهيل وصول المرضى للمختصين بأمراض سرطان الدم، توعية المجتمع بالمرض ومسبباته وأعراضه وطرق علاجه، تقديم المقترحات للجهات التشريعية فيما يخص القوانين التي تخدم المرضى والمتعافين من أمراض الدم السرطانية، المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية، إقامة الأنشطة والمشاركة في الفعاليات الرياضية والاجتماعية فيما يخدم الصحة النفسية للمرضى.



والأعضاء هم:



٭ د. فاطمة موسى خداده

٭ جنان عبدالحميد التميمي

٭ عبدالعزيز داود المرزوق

٭ فاطمة عبدالواحد معرفي

٭ لطيفة يوسف الهاجري

٭ د. سلوى علي المعيوف

٭ مريم مرشد الرشدان

٭ مريم عبدالله خورشيد

٭ د. عبدالعزيز عبدالمحسن حمادة

٭ د. بسام محمد الفودري

٭ عبدالعزيز محمد القطامي

٭ زيد عبدالله النفيسي

٭ عبير عبدالرحمن العوضي

٭ مساعد هاشل الهويشل

٭ غدير فيصل العميري

٭ هاشم عبدالمحسن الموسوي

٭ دانه علي بهبهاني

٭ أحمد محمد حسن تقي

٭ عبدالله محمد جاسم الصايغ

٭ د. أحمد محمد الحريجي

٭ أحمد خالد العبدالكريم

٭ منيرة محمد المراغي

٭ فرح محمد السلطان

٭ نورة أنور اسماعيل حسين

٭ عزة عبدالعزيز المسلم

٭ د. ابراهيم محمد الخليفي

٭ عبدالوهاب جاسم التوره

٭ د. وداد عبدالقادر الشطي

٭ خالد محمد العصفور

٭ طارق سليمان الشعيل

٭ الطاف زبن المطيري

٭ د. محمد سليمان ابراهيم

٭ فهد علي السعيد

٭ مريم بدر اليعقوب

٭ د. خديجة فيصل العلاج

٭ الهام حسن غلوم

٭ د. أنور عبدالله البنا

٭ د. مريم عبدالرزاق العوضي

٭ د. سالم حمد الشمري

٭ د. عبدالرضا عباس اسماعيل

٭ د. يحيى حجي محميد المحميد

٭ سعود يوسف المضف

٭ صفاء حميد موسى الاستاذ

٭ د. ابراهيم بدر ابراهيم الرخيص

٭ د. وليد عبدالملك الدعيج

٭ عبدالعزيز سعود المذكور

٭ علي عبدالحميد التميمي

٭ د. ياسر محمد حسن رمضان

٭ د. ايمان ابراهيم علي محمد

٭ د. سارة حيدر علي مراد

٭ فهد عبدالكريم عاشور



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.