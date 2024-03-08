أطلق الديموقراطيون شعار «أربع سنوات أخرى!» خلال الخطاب الذي ألقاه جو بايدن أمام الكونغرس فجر الجمعة عن حال الاتحاد، وبدا خلاله الرئيس الأميركي الأكبر سنا في احسن حالاته.



ويراقب الاميركيون عن كثب أي تلعثم أو تعثر أو زلة لسان أو لحظة ارتباك للرئيس البالغ 81 عاما والمرشح لإعادة انتخابه. وعلى الفور تسلط عليها الضوء المعارضة الجمهورية التي تستند إلى أمثلة عديدة لإثبات عدم قدرة بايدن على الحكم.



لكن بايدن لم يرتكب أي هفوة. وتطرق خلال الخطاب أكثر من مرة إلى عمره بروح الدعابة.



وقال مازحا «قد لا يكون الأمر ظاهرا لكنني هنا منذ فترة طويلة».



وأثار ذلك ارتياحا كبيرا في صفوف الديموقراطيين الذين يدركون جيدا أن سن الرئيس سيكون عاملا أساسيا خلال الانتخابات الرئاسية، فقد أثبت الرئيس قدرة كبيرة على التحمل متحدثا بنبرة واضحة وحازمة لأكثر من ساعة. وكانت مظاهر الفرح واضحة في معسكره.

وهتف نواب حزبه الذين غالبا ما كانوا يرتدون ملابس بيضاء «أربع سنوات أخرى!».



وصدرت صيحات استهجان مرة تلو الأخرى عن الجمهوريين ومعظمهم من انصار الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن بايدن رد في كل مرة بالسخرية من معارضيه.



وبعد خطاب العام الماضي الذي طغت عليه الصيحات المتكررة، طلب الزعيم الجمهوري الجديد لمجلس النواب مايك جونسون من أنصاره الامتناع عن المضايقات الصاخبة خلال كلمة جو بايدن، وامتثلت الغالبية العظمى لهذه التعليمات.



وحدهم النواب الأقرب من دونالد ترامب، الذي سينافس الرئيس المنتهية ولايته في نوفمبر ما لم تكن هناك مفاجأة كبيرة، هم من أرادوا إحداث بلبلة.



وبمجرد دخول جو بايدن إلى الكونغرس كانت مارجوري تايلور غرين تعتمر قبعة ترامب الشهيرة التي تحمل شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجددا».



وكانت النائبة عن جورجيا عمدت العام الماضي إلى مقاطعة الرئيس خلال خطابه، وحذا عدد من الجمهوريين حذوها لكن جو بايدن تجاهلهم وواصل خطابه.



اللافت أن الإحباط من الزعيم الديموقراطي لم يأت فقط من المعسكر الجمهوري، إذ بقيت مجموعة من نائبات اليسار التقدمي بالكوفية الفلسطينية جالسات طوال الخطاب احتجاجا على دعمه لإسرائيل.



ولدى تطرق الرئيس إلى الوضع في غزة، رفعت النائبة من أصل فلسطيني رشيدة طليب بتأثر لافتة صغيرة كتب عليها «كفوا عن إرسال القنابل».



وفي نهاية الخطاب الذي استمر ساعة وثماني دقائق احتشد الديموقراطيون حول الرئيس لتبادل بضع كلمات معه أو التقاط صورة.

وتحدى مرشحهم أولئك الذين اعتبروا انه لن يتمكن من تخطي اختبار خطاب حال الاتحاد في الكابيتول.



من جهته، علق دونالد ترامب على الهواء مباشرة على الخطاب عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشال» لكن الموقع تعطل مرات عدة.

وانتقد الجمهوري بشكل خاص مظهر جو بايدن قائلا بسخرية «تسريحة شعره من الأمام أفضل بكثير من الخلف» قبل أن يشير إلى أن الرئيس الديموقراطي يسعل باستمرار.



وكتب رجل الأعمال السابق «يبدو غاضبا للغاية عندما يتحدث، وهذه علامة على الأشخاص الذين يعرفون أنهم يخسرون».