عاد مشهد الازدحام وتكدس الركاب عند مواقف الباصات ووسائل النقل العام، حيث يضطر المواطنون للانتظار طويلا لإيجاد وسيلة تقلهم إلى وجهاتهم لاسيما في العاصمة دمشق وريفها، مع غياب أعداد كبيرة من وسائط النقل، بسبب تخفيض مخصصات المازوت للسرافيس والباصات بنسبة 40%، مما يضطرهم لشرائه من السوق السوداء.



واشتكى عدد من الأهالي من أن غالبية سرافيس الخطوط تخرج من كراج البولمان فارغة، أو يتشرط السائق وضع نهايات جديدة للخطوط التي يعملون عليها للتمكن من إعادة تعبئة الركاب، ومنهم من يطلب أجورا أضعاف التسعيرة النظامية، بحسب تقرير لموقع «أثر» المقرب من الحكومة.



في المقابل، برر سائقو بعض الخطوط ذلك بأن مدة الانتظار في محطات الوقود لتعبئة المازوت طويلة جدا، وهذا سبب خروجهم من كراج البولمان فارغين ليقفوا بدور التعبئة في محطات الوقود.



وعن زيادة الأجرة، عبروا عن استيائهم من أجرة الخطوط التي حددتها المحافظة مقارنة بخطوط مقاربة في المسافة، إضافة لشراء المازوت الحر عندما لا يحصلون على المخصصات.



بعض السائقين كشفوا عن أن مخصصات المازوت لا تكفي، فمثلا السرفيس الذي يستهلك 30 لترا يحصل على تعبئة 15 لترا، وبالتالي غالبية السرافيس لا تعمل على مدار الساعة.



وفي بعض الخطوط التي تشهد ازدحاما يمر باص واحد كل نصف ساعة، وهذا لا يحل المشكلة، فأعداد الأهالي الكبيرة التي تكون منتظرة له تحتاج عشرة باصات أخرى، بحسب أحد المواطنين.



ويشبه أحد الموظفين الحصول على مقعد يوصله إلى وجهته، بأنه «انتصار في معركة طاحنة مطالبا بتزويد الخط بعشرات السرافيس لحل هذه الأزمة».



والحال ليس أفضل في ريف دمشق حيث يشتكي الطلاب من الازدحام في ساعات الذروة، ناهيك عن أن السائقين يطلبون أسعارا مضاعفة للراكب الواحد، بحجة أنهم يشترون المازوت من السوق السوداء. ويقول أحد هؤلاء بأنه يشتري المازوت من السوق السوداء ووصل سعر الليتر إلى 18 ألف ل.س، وأصبح العمل اليوم في ظل الظروف المعيشية وارتفاع أجرة التصليح وسعر الزيت سيئا جدا، لافتا إلى أن «الرحلة الواحدة من البرامكة إلى جديدة عرطوز لا تربح إلا ان كان هناك تبديل على الطريق، أي بمعنى أن ينزل راكب ويصعد غيره، أما إن كان جميع الركاب يريدون الوصول إلى الجديدة فتعد الرحلة خاسرة».



في المقابل، برر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق إياد النادر في تصريح للموقع ذاته بأن هناك خطوطا تكون تعبئة مادة المازوت لها من محافظة دمشق، وهناك مشكلات بوصول رسائل التعبئة يتم العمل على معالجتها.



وفي دمشق أوضح مدير قطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق عمار غانم، أن جميع الخطوط في العاصمة دمشق مستوفاة حاجتها من السرافيس والباصات، وهناك خطوط فيها فائض بعدد السرافيس.



من جانبه، أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمشق قيس رمضان لـ «أثر»، أنه تم تخفيض مخصصات السرافيس والباصات من مادة المازوت بنسبة 40%، والأمر عائد لمديرية المحروقات.