نشر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) إحصائية عن طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، والتي بلغت 50 ألف طلب لجوء، منها 47 ألفا و90 طلب لجوء أولي و3 آلاف و689 طلبا لاحقا (طلبات المتابعة).



وأشارت الإحصائية إلى انخفاض أعداد المتقدمين بنسبة 13.3%، إذ كان عدد طلبات اللجوء في الفترة نفسها من عام 2023 يبلغ 54 ألفا و333 طلب لجوء.



واتخذ المكتب القرار بشأن 54 ألفا و705 طلبات لجوء منذ بداية عام 2024، بينما في شهر فبراير الماضي قبل المكتب 19 ألفا و494 طلب لجوء أولي.



واحتل السوريون المرتبة الأولى في طلبات اللجوء المقدمة بعدد كلي وصل إلى 14456 طلب لجوء، من بينهم 14024 طلب لجوء أولي، و432 طلب متابعة.



وارتفعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18% خلال عام 2023، وفق بيانات نشرتها وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، في 28 من فبراير الماضي.



ووصل عدد طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي إلى مليون و142 ألفا و618 طلب لجوء، وهو أعلى مستوى من طلبات للجوء منذ أزمة المهاجرين عام 2015-2016.



وشكل السوريون أكبر مجموعات المتقدمين، وفقا لبيانات «EUAA»، إذ قدموا 181 ألف طلب لجوء، وسجلوا زيادة بنسبة 38% مقارنة بعام 2022.