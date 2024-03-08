

مبارك الخالدي



واصل الكويت احتفاظه بقمة دوري زين الممتاز بفوزه على النصر 2-0 في المباراة التي جمعتهما الليلة في ختام الجولة الـ18 من البطولة.

وبهذا الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 43 نقطة في الصدارة وبقي النصر عند رصيده السابق 24 نقطة في المركز الرابع.



وقد سجل للأبيض محمد دحام في الدقيقة الأولى وأحمد الظفيري (53)، وشهد اللقاء خروج مدافع النصر عمرو ميداني بالبطاقة الحمراء (44).



وجاء الشوط الأول مثيرا وحماسيا من الجانبين، إذ تقدم الأبيض بهدف مع الدقيقة الأولى بعد هجمة سريعة وعرضية متقنة لسامي الصانع أودعها دحام بالرأس في شباك الحارس خالد العجاجي، فيما أهدر الكولمبي زاباتا فرصة إدراك التعادل من علامة الجزاء اثر احتساب الحكم أحمد العلي ركلة جزاء بعد الدخول القوى من الحارس سعود الحوشان على المهاجم مشعل الشمري لكن زاباتا سددها ضعيفة فلم يجد الحارس الحوشان صعوبة في التصدي لها (4)، كما خرج الشمري متأثرا بإصابته (10) ليسيطر الكويت على مجريات الشوط، وسدد فيصل زايد كرة قوية من داخل المنطقة تصدت لها عارضة العجاجي (19). وتعقدت أوضاع النصر بخروج المدافع عمرو ميداني بالبطاقة الحمراء لدخوله المتهور على فيصل زايد (44)، وتراجع الحكم العلي عن قراره باحتساب الهدف الثاني للأبيض من توقيع يوسف ناصر بعد الرجوع لتقنية الڤار (45+2).



وفي الشوط الثاني أكد الأبيض تفوقه بإضافة أحمد الظفيري الهدف الثاني بعد استلامه الكرة بمهارة ليسددها على يمين الحارس (53).



ورغم المعاناة حاول العنابي تقليص الفارق، وكاد أيمن لقجع أن يدرك تحقيق هدف العودة إلى المباراة إلا أن كرته ارتدت من القائم (62)، وعاد الكويت ليبسط أفضليته بخبرته وجودة لاعبيه لينهي اللقاء بفوز مستحق والمحافظة على الصدارة منفردا.