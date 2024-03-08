ترتيبات لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة يضم عدداً كبيراً من غرف العمليات والتجهيزات الطبية المتخصصة



أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية دخول وفد طبي كويتي تابع للجمعية هو الأول من نوعه إلى قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.



وقال رئيس العمليات في جمعية الهلال الأحمر الكويتية ورئيس الفريق الطبي د.مساعد العنزي في تصريح لـ «كونا» إن الفريق المكون من استشاريين وجراحين كويتيين دخلوا إلى غزة عبر معبر رفح البري من أجل تقديم يد المساعدة للأشقاء الفلسطينيين ومساندة الطواقم الطبية الفلسطينية في غزة، مبينا أن إيفاد الفريق الطبي الكويتي إلى قطاع غزة جاء بتوجيهات من القيادة السياسية وبدعم من الشعب الكويتي لشقيقه الفلسطيني، مشددا على أن الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر هو أول فريق مكون من أطباء كويتيين يصل إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.



وأضاف العنزي أن عملية الدخول جرت بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية رحمة حول العالم، موضحا أن مهمة الفريق تتركز على مساعدة الكوادر الطبية في المستشفيات الفلسطينية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة للحالات المرضية والإصابات الحرجة، لافتا إلى أن الفريق دخل القطاع برفقة مساعدات طبية ومواد ومعدات ومستلزمات لدعم المنظومة الصحية في المستشفيات في غزة التي تعاني نقصا حادا في المعدات الطبية الأساسية نتيجة الحصار الإسرائيلي، مؤكدا أن المساهمات والمساعدات الكويتية للأشقاء في غزة لن تتوقف.



وذكر أن الفريق الطبي سيقوم بإجراء عدد كبير من العمليات الجراحية للأشقاء الفلسطينيين في الأيام المقبلة، معربا عن أمله بأن يسهم الفريق في تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة.



وكشف عن ترتيبات لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات المحلية في القطاع، موضحا أن المستشفى سيضم عددا كبيرا من غرف العمليات والتجهيزات الطبية المتخصصة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال المرحلة المقبلة، معربا عن الشكر لكل الجهات التي ساهمت في تسهيل مهام الفريق الكويتي أو أي فرق طبية أخرى أتت من كل دول العالم لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة وتخفيف معاناة الجرحى خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.



وأعرب عن الثقة بأن الفرق الطبية ستتوالى سواء من الكويت أو من دول العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحصار وعدوان عسكري من قوة احتلال إسرائيلية غاشمة طالت كل مناحي الحياة في القطاع.



ويضم الفريق الطبي برئاسة د.مساعد العنزي أربعة أطباء اختصاصيين هم: استشاري جراحة العظام د.حسين قويعان واستشاري جراحة المسالك البولية د.فيصل الهاجري واستشاري التخدير د.محمد شمساه واستشاري جراحة د.محمد حيدر بالإضافة إلى المنسق الإداري عبدالرحمن الصالح.