قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة إن الحرب الإسرائيلية على غزة دخلت شهرها السادس ولايزال العدو يمارس محرقة نازية حقيقية ضد شعبنا.



وأضاف في كلمة له ان ملحمة 7 أكتوبر جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود بلغ ذروته بمحاولة تهويد وهدم الأقصى، فيما قوانين المجتمع الدولي البالية مجيرة لحماية الظلم والعدوان بسطوة من الإدارة الأميركية.



وقال: هذه المعركة تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى العالم عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة، وشعبنا يقف أمام عدوان صهيوني أميركي غير مسبوق في التاريخ.



وتابع: ان دول العالم تقف عاجزة أمام محتل غاصب مجرد من قيم الإنسان، والعربدة الصهيونية تصاعدت مع وصول أكثر حكومة تطرفا ونازية للحكم في الكيان كانت تخطط لما تقوم به.



وأضاف أن يدا ظالمة ومرتجفة ترتفع في مجلس الأمن لتعطيل كل محاولة ولو كانت شكلية لنصرة المظلومين.



وقال: نقاتل العدو لليوم 154 ونكبده خسائر كبيرة في صفوف ضباطه وجنوده ومرتزقته وآلياته ولدينا المزيد، لن يهنأ العدو على أرضنا، ولن يفلح في جلب الأمن لنفسه قبل أن يحصل شعبنا على حقوقه.



وتحدث قائلا: نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال، مؤكدا الصهاينة لا يعيرون أهمية لقدسية المسجد الأقصى وإن زعموا غير ذلك.



وتابع بالقول «ندعو أبناء شعبنا للنفير والزحف للأقصى والرباط فيه وعدم السماح للاحتلال بفرض الوقائع على الأرض»، مضيفا: «واجب كل حر الالتحام بتضحيات أهل غزة ومقاومتها وإفشال محاولة تقسيم الأقصى».