إثر التعاون المثمر والتفاعل السريع في عملية ضبط 3 أشخاص يحوزون 3.75 ملايين قرص من مادة اللاريكا المجرّمة

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اتصالاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات الشيخ سيف بن زايد، حيث عبّر خلال الاتصال عن خالص شكره وتقديره للتعاون المثمر والتفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل السلطات الإماراتية في عملية ضبط المتهمين تنفيذاً للاتفاقيات الخليجية.



وأشاد بجهود رجال الأمن في البلدين في ضبط هذه الكمية من المواد المخدرة وقدرتهم على مواكبة الأساليب المبتكرة وحماية الشباب من هذه الآفة المدمرة.