توج الأهلي بلقب كأس مصر لنسخة العام 2022-2023 والتي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض بشكل استثنائي على ملعب الأول بارك معقل نادي التصر في أول نهائي في تاريخ البطولة العريقة التي تقام خارج القاهرة ضمن أنشطة موسم الرياضي وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل.

وقد قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام بتسليم قائد الأهلي في اللقاء رامي ربيعة وقائد الأهلي المصاب الحارس الكبير محمد الشناوي درعا خاصة من موسم الرياض بمناسبة احتضان الرياض هذا اللقاء التاريخي وأيضا بتتويج إمام عاشور بجائزة رجل اللقاء وقيمتها 50 ألف دولار، كما قاموا بتتويج لاعبي الفريقين بالميداليات الذهبية والفضية وأيضا بتكريم طاقم التحكيم البرازيلي.



يذكر انه قبل انطلاق اللقاء قام المدرب العالمي جوزيه مورينيو بالدخول الى ارض الملعب حاملا كأس مصر يرافقة اللاعبان العالميان البرازيلي الظاهرة رونالدو والإيطالي فرانشيسكو توتي.



وشهدت المباراة قيام المستشار تركي آل الشيخ بتكريم هشام العامري شقيق الراحل العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي في لفتة إنسانية تقديرا لتاريخ العامري فاروق الراحل الكبير الذي أنتقل إلى جوار ربه في شهر يناير الماضي بعد إصابته بنزيف في المخ.



وقد منحت ثنائية إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة الأهلي لقب كأس مصر للمرة 39 والثانية على التوالي وايضا جائزة اجمالية بقيمة 950 الف دولار، بينما توقف رصيد الزمالك عند 28 وحصد جائزة المركز الثاني وقيمتها 450 الف دولار، حيث سجل عاشور الهدف الأول في الدقيقة 84 بينما قتل أفشة اللقاء بهدف جديد في الدقيقة 94.



وقد أنهى الأهلي عقدة الخسارة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر وتوج باللقب من أمام الغريم التقليدي بعد 17 عاما.



وكان آخر تتويج باللقب للأهلي على حساب الزمالك في عام 2007 عندما انتهى اللقاء بنتيجة 4-3 لصالح الفريق الأحمر، ولعب الفريقان منذ ذلك النهائي ثلاث مرات في النهائي وتوج بها الأبيض جميعها.



وزاد الأهلي فارق الألقاب بينه وبين الزمالك المنافس الاوحد له على لقب كأس مصر إلى 11 لقبا.



وعقب اللقاء أبدى المدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر سعادته بالفوز قائلا: لم نقدم أفضل أداء في الشوط الأول، ربما كان هناك بعض التوتر من اللقاء.



وأضاف: تحدثنا بين الشوطين مع اللاعبين ونجحنا في الظهور بشكل أفضل وتسجيل هدفين.



وأوضح : تحقيق العديد من الألقاب هدفنا الأكبر، سأظل كما أنا ودائما سأكون متعطشا لحصد الألقاب، وأعلم أن تحقيق 7 ألقاب منذ وصولي للأهلي أمر رائع ولكن سأبقى ذلك دائما.

وصف اللقاء



وعودة للقاء فقد شهد الشوط الأول تحفظا من الفريقين وانتهى سلبيا دون خطورة حقيقية تذكر، حيث انحصر اللعب وسط الملعب مع وجود خطورة نسبية للزمالك وتألق لحارس الأهلي مصطفى شوبير الذي تصدى لكرتين على مدار الشوط الذي شهد في وقته البدل من الضائع تعرض نجم الزمالك أحمد السيد زيزو للإصابة في الدقيقة 50 ليخرج اضطراريا دون أن يشارك في آخر 3 دقائق من الشوط الأول.



ومع بداية الشوط الثاني دفع جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بمحمود شيكابالا قائد الفريق بدلا من زيزو المصاب. وهو شوط ايضا شهد تفوقا وسيطرة واضحة للزمالك وهجوما متتاليا على مرمى الاهلي لكن دون خطورة حقيقية على مرمى شوبير حتى عاد المارد الاحمر لأجواء اللقاء في دقائقه العشر الاخيرة اذ نجح إمام عاشور في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة من محمد مجدي أفشة لكن ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل وبعد ثلاث دقائق تم احتساب الهدف عقب العودة لتقنية الفيديو، فيما قتل أفشة اللقاء بهدف ثان وقاتل بالدقيقة 94 بعد هجمة مرتدة نموذجية قادها المتألق امام عاشور الذي حصد جائزة افضل لاعب في اللقاء وقيمتها 50 الف دولار.