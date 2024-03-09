أعلنت جامعة الكويت اليوم الجمعة عن جواز تحويل الشعب خلال الفترة ما بين 5 و 7 مساء أو جزء منها إلى نظام التعليم عن بعد خلال شهر رمضان المبارك.

وقال أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د. فايز الظفيري في بيان صحافي مساء اليوم ان "مجلس جامعة الكويت وافق على جواز تحويل الشعب خلال الفترة من 5 إلى 7 مساء أو جزء منها إلى نظام التعليم عن بعد، وذلك خلال فترة شهر رمضان المبارك".

وأوضح الظفيري أن إجراء التحويل للشعبة يكون بطلب من أستاذ المقرر وبموافقة القسم العلمي وعميد الكلية المعنية وبالتنسيق مع عميد القبول والتسجيل.

وأشار إلى أن هذه الموافقة أتت وفقا للمذكرة التي تم عرضها على مجلس الجامعة بالتمرير وللائحة نظام المقررات ولائحة التعليم عن بعد عند تعذر الدراسة التقليدية بجامعة الكويت.