وزير الصحة: الكويت تشارك بأكملها حكومة وشعباً باليوم الرياضي ونأمل أن تصبح هذه الفعالية عادة سنوية

داود معرفي: الدعوة مفتوحة للجميع بالحضور والمشاركة الواسعة تشجّعنا على الاستمرار بتنظيم مثل هذه الفعاليات

اليوم الرياضي يتضمن سباق مشي لمسافة 5 كيلو مترات وسباقاً للدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلو متراً وفعاليات رياضية واستعراضية ومسابقات جماعية

دارين العلي-ألاء خليفة

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات يوم الكويت الرياضي في تمام الساعة الـ 8 صباحا على جسر جابر، وهو الحدث المجتمعي الأول من نوعه والذي ينظمه "الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع" تحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة، بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص وتحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح وكبار الشخصيات في الدولة ومشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الكويتي.

وأعرب وزير الصحة د.أحمد العوضي، فور وصوله للمشاركة في ماراثون يوم الكويت الرياضي عن سعادته بمشاركته في هذا اليوم الذي تشارك فيه الكويت بأكملها حكومة وشعبا ومن جميع الفئات العمرية إحياء لمفهوم الصحة والرياضية.

وآمل ان تصبح هذه الفعالية عادة سنوية، مثنيا على المشاركة الواسعة من قبل مختلف شرائح المجتمع الكويتي ما يشكل دليلا واضحا على حب المجتمع للرياضة وان الصحة للجميع وان الوقاية خير من قنطار علاج.

ومن جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي: يوم الكويت الرياضي بتنظيم وترتيب الحكومة وهذه بادرة طيبة بأن يكون لدينا يوم رياضي في الكويت وهو أمر سيكون له آثار جميلة خاصة ان التزمنا في كل عام بأن يتم تنظيم تلك الفعاليات الرياضية المميزة بوجود الأهالي.

واشاد معرفي في تصريح خاص ل،" الأنباء"، على هامش الفعالية بالأعداد الكبيرة المشاركة، لافتا الى انه قد تم تسجيل 10 آلاف مشارك في الفعالية إلا أنه وبتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء تم فتح التسجيل مرة آخرى وزادت الأعداد.

وذكر معرفي ان الدعوة مفتوحة للجميع بالحضور حتى ان لم يكن قد قام بالتسجيل عن طريق الموقع، مشيدا بالاجواء الاجتماعية الرياضية الترفيهية السائدة.

وافاد معرفي بأن تلك الأعداد الكبيرة المشاركة تشجعنا على الاستمرار في تنظيم مثل تلك الفعاليات الرياضية في الكويت، مشيرا إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، دوما يحرص على دور الشباب وأهمية تمكينهم في كافة المجالات .

من جانبه، أعرب نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله، عن سعادته البالغة بتنظيم هذا الحدث الرياضي كما أشاد باهتمام الحكومة بمختلف أنواع الرياضات.

ولفت عبدالله في تصريح خاص لـ "الأنباء"، إلى أن حضور سمو رئيس مجلس الوزراء وحرصه على المشاركة يؤكد دعمه التام للرياضة.

وذكر عبدالله أن تنظيم يوم للرياضة الكويتية كان حلما واليوم تحول الحلم إلى حقيقة، معربا عن سعادته البالغة، ومعربا عن أمله باستمرار تنظيم مثل تلك الفعاليات.

وتضمن يوم الكويت الرياضي سباق المشي لمسافة 5 كيلومترات وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلومترا.

وكان السباق مفتوحا لجميع الفئات والأعمار من مواطنين ومقيمين مجانا ودون رسوم، كما تتضمن فعاليات اليوم الرياضي فقرات استعراضية ومسابقات جماعية في القرية الرياضية.

ومن المقرر تنظيم هذا الحدث الرياضي سنويا ضمن خطط الدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة.