قال مرشح الدائرة الثانية هويدي صحن الهاجري" تمنيت أن تقدم الحكومات المتعاقبة ما هو متوقع منها، وراهنا نستشعر حال الجمود السياسي والتشريعي وعدم إقرار قوانين تصب في صالح المواطنين الأمر الذي أرهق المواطن".

وقال"ما يزيدنا إصرارا على المشاركة في هذه الانتخابات أننا نعيش عهدا إصلاحيا في ظل قيادة حكيمة، وندعو إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وترك الخلافات والصراعات".

وأكد: "برنامجي الانتخابي يرتكز على ملفات عدة منها تحسين معيشة المواطن والمتقاعدين وتطوير الرعاية الصحية بالإضافة إلى المنظومة التعليمية والقضية الاسكانية".