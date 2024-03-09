قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله غضنفر "ان العودة مجددا الى الانتخابات للمرة الثالثة وخلال عامين تسببت في حالة الإحباط، ونطالب بالتمسك بالدستور وحسن اختيار ممثلينا، وعلينا المحافظة على المكتسب الذي يعطي المواطن حق الترشح والمحاسبة".

وقال:"إن تحسين المستوى المعيشي أولى الاولويات، والأسر الكويتية تئن، والظروف المعيشية لا تحتاج إلى دراسة والحكومة طلبت من المجلس تأجيل الزيادات إلى 5 مارس الجاري وحلّ المجلس وانقضت المدة والحكومة لم تقر الزيادات".

واعتبر غضنفر أن المشكلة الاسكانية الأكثر أهمية وللأسف أنها تتعقد ولا أحد في الدولة يعلم إلى أين نحن متجهون بعد 10 سنوات، متسائلا أين رؤية الدولة وبرنامجها الذي يتغير مع كل رئيس وزراء، هناك خوف على مستقبل البلد ولسان حال الكويتيين "حنا وين رايحين".

وأضاف" للخروج من الأزمة يجب أن يكون هناك رئيس وزراء قوي قادر على انتشال البلد، متمنيا من رئيس الوزراء قراءة المشهد السياسي بعد الانتخاب وتشكيل حكومة دائمة وليست مؤقتة، وأهم ملف في المرحلة المقبلة هو ملف القياديين".

وأضاف:" منذ بدء أحداث غزة موقف الكويت مشهود له داخليا وخارجيا، ولكن اغلاق ساحة ومنع الوقفة التضامنية مع أهالي غزة قرار خاطئ شوه سمعة الكويت، والتعامل يجب أن يكون متناسبا مع ما تبنته الكويت، مقدما التحية للوفد الطبي الكويتي الموجود راهنا في غزة لعلاج المصابين" .