قال مرشح الدائرة الخامسة د.صالح الهاجري: "تقدمنا اليوم بأوراق ترشحنا في هذه الانتخابات المفصلية في تاريخ الكويت والفترة السابقة مرت الكويت بصراع أثّر على البلد والمطلوب في المرحلة القادمة التعاون البنّاء بين السلطات واحترام بعضها البعض، ولا يطغى عمل سلطة على سلطة أخرى، والشعب ينتظر أمورا كثيرة في مجالات التنمية وتحسين معيشة المواطنين، لذلك يجب ان يكون ذلك اولويات المرحلة القادمة".

وأضاف: "الحكومة القادمة عليها ان تأتي ببرنامج واضح المعالم لنكون بمقدمة دول المنطقة واستكمال الخدمات التي تنقص الكثير من المناطق خصوصا الدائرة الخامسة وهي اكبر دائرة في الكويت ومستقبل الكويت سيكون شمالا وجنوبا، والمنطقة الجنوبية تفتقر للخدمات ولا توجد بها جامعة والتنمية تبدأ من توفير العيش الكريم للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية".