خصصت وزارة الصحة عشر سيارات إسعاف وأربع دراجات نارية وسيارتي غولف وخيمة ميدانية مجهزة بالمستلزمات الطبية اللازمة إضافة لتجهيز مروحيتي إسعاف ليوم الكويت الرياضي الذي انطلق اليوم السبت تحت رعاية وحضور سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن وزير الصحة د. أحمد العوضي، أشرف على استعدادات قطاعات الوزارة لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي شارك به أكثر من 13 ألف شخص إذ تضمنت الاستعدادات رفع مستوى الجاهزية في المستشفيات الرئيسية المعنية بمنطقة الفعالية مثل (الصباح والأميري) إلى جانب المستشفيات المساندة في البلاد.

وأضافت أن هذا الحدث واكبه استعداد لمركز الإمداد والإسناد وفرز 40 فنيا من الطوارئ الطبية وثلاثة أطباء طوارىء طبية لمواكبة هذه الفعاليات حتى الانتهاء منها.