قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري: "تأتي هذه الانتخابات في الوقت المفصلي والمرحلة الانتقالية من الحياة الديمقراطية الكويتية، والشعب الكويتي في الانتخابات السابقة قام بإسقاط رؤوس الفساد وأنجز البرلمان لفترة بسيطة قوانين مميزة لم تكن في حسبان المجالس السابقة مجرد عرضها على مجلس الأمة وبتوافق نيابي- حكومي غير مسبوق".

وذكر هايف" نأمل في المرحلة القادمة استمرار التعاون والإنجازات ولابد أن نعرف أنه لا يمكن أن ننجز إلا بتعاون وتوافق بين السلطتين والمجلس يمكن أن ينجز متى ما توافر في الحكومة نفس التعاون والتنسيق المميز في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف أنجزنا معها الكثير من القوانين ونأمل في المرحلة القادمة أن يقوم الشعب بحسن الاختيار ونأمل أيضاً من الحكومة القادمة ان تكون على مستوى التعاون والحرص والرقي في تطلعات الشعب الكويتي والاستجابة لما يطلبه الشعب الكويتي من قوانين لا زالت في ادراج مجلس الأمة".

وأوضح: "هناك إشاعة تظهر في كل انتخابات أن محمد هايف ناجح وهذا سلاح ذو حدين وهذه أضرتني في انتخابات ٢٠٢٢ وهذا خطأ كبير فادح يقع فيه أي شخص يغتر فيما تنشره الخدمات الإخبارية، وبالأمس اسمع محللا يقول محمد هايف وصعب انه ما يفوز في الانتخابات وهذا نفس الشخص قال نفس الكلام في انتخابات ٢٠٢٢".