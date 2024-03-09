قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د.مبارك الطشه: "نأمل من المولى عز وجل أن يكون المجلس القادم قادرا على تلبية طموحات المواطنين وسن تشريعات تنموية تعجّل بعجلة التنمية، وأن يكون قادرا على الرقابة ويقوم المشاكل التي نراها كل يوم في كثير من مؤسسات الدولة، والعمل الرقابي يتوازي مع التشريعي بالمجلس وهو حق أصيل للنائب".

وأضاف "المجلس القادم أمام تحديات كثيرة وكبيرة واستحقاقات مهمة جدا سواء من الناحية الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل دون المساس بجيب المواطن واستكمال ملف تحسين المستوى المعيشي والإصلاح في العملية الانتخابية بتحقيق التمثيل العادل في الدوائر، وأقول للناخبين لا يحبطكم تكرار الحل فالمشاركة واجبة عليكم ولا تلتفتوا إلى الدعوات التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات".