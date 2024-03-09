أقامت الهيئة العامة للرياضة (قرية رياضية) في الجزيرة الجنوبية لجسر الشيخ جابر الأحمد توفر خلالها مساحة للاستراحة والترفيه والاستمتاع للمشاركين في مسابقات (يوم الكويت الرياضي) التي انطلقت اليوم السبت، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت القرية الرياضية عدة فعاليات للمشاركين منها تنس الطاولة و(بيبي فوت) وألعابا ترفيهية للاطفال وساحة للراحة والاستشفاء من بعد الماراثون ومسرحا احتضن فرقة شعبية أدت مجموعة من الأغاني الشعبية التي تفاعل معها الحضور إضافة إلى تواجد (بوثات) للمطاعم والمقاهي.