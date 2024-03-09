قال النائب السابق مرشح الدائرة الثانية د.بدر الملا : «ترشحتُ اليوم استكمالا لتفويض منحني إياه الشعب الكويتي في انتخابات تكميلية ٢٠١٩ وفي انتخابات ٢٠٢٠ وتجدد في انتخابات ٢٠٢٢ وتجدد كذلك في انتخابات ٢٠٢٣».

وأضاف الملا «في الفترة الأخيرة المجلس السابق جاء مختلفا عن جميع المجالس السابقة وتسامى فيه النواب على جميع الاختلافات والفروقات وكان هناك توافق مهني على خارطة تشريعيه بقوانين نوعية تحدد مسار الأيام القادمة وهذا التوافق أظهر صورة واضحة للعمل الجماعي وأبعد كل البطولات الفردية».

وذكر أن «مجلس ٢٠٢٤ والذي سيأتي استكمالا لمجلس ٢٠٢٣ يتعين ان يستمر في التوافق النيابي- النيابي والتوافق النيابي- الحكومي، ولا نريد أن نقيم رئيس الحكومة في الوقت الحالي ونترك لقادم الأيام مدى استجابته لمطالب النواب والشعب، وأعتقد أن هذه الانتخابات توقيتها جيد ونأمل يكون هناك حضور ومشاركة فعالة».

واوضح الملا «ان حضور الحكومة للجلسات واجب وعدم حضورها لا يعني انتهاء النصاب العددي وانسحابها مظاهر احتجاجية، وشرط عقد الجلسات هو النصاب العددي لا النوعي».