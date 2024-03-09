سلطان العبدان - فرحان الشمري

تقدم 23 مرشحا اليوم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام الستة الأولى من الترشح 163 مرشحا من بينهم 159 مرشحا من الذكور، و4 مرشحات.

وتقدم في اليوم السادس 3 مرشحين في الدائرة الأولى، فيما تقدم 7 مرشحين في الدائرة الثانية، في حين تقدم مرشحان اثنان في الدائرة الثالثة، وتقدم 7 مرشحين في الدائرة الرابعة، و4 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الخامس النواب السابقون محمد هايف المطيري، ود.مبارك الطشة وعبدالله فهاد العنزي، ود.بدر الملا، وسعد الخنفور ومتعب الرثعان إضافة إلى المرشحين أنور الفكر وعبدالله غضنفر.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024)، ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.