التويجري: الجائزة تُكرس قوة الأداء والنجاح المتصاعد لبوبيان في رضا عملائه



واصل بوبيان تصدره خدمة العملاء في الكويت بحصوله على جائزة «أفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء» للعام الرابع عشر على التوالي منذ عام 2010 وضمن الثلاثة مراكز الأولى على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت من مؤسسة «سيرفس هيرو» المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء، وذلك عن عام 2023.



وقد تسلم الجائزة نيابة عن بنك بوبيان الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيرفس هيرو فاتن أبوغزالة، خلال حفل الإعلان وتوزيع الجوائز لقياس رضا العملاء 2023.



وبهذه المناسبة قال التويجري: تأتي جائزة سيرفس هيرو هذا العام لتعكس التزامنا باتباع أفضل المعايير الدولية في خدمة العملاء وتؤكد ثقتنا في مستوى ما نقدمه من خدمات وحلول داعمة لتطلعات عملائنا ومواكبة لاحتياجاتهم، الأمر الذي يؤكد قوة المركز الريادي لبوبيان وإسهاماته الاستثنائية والمميزة في هذا المجال بين مؤسسات القطاع المالي الكويتي.



وأوضح أن علاقة بوبيان مع عملائه تتشكل استنادا إلى قدرته على تقديم مستوى عالي يفوق التوقعات واتخاذ خطوات محورية لإثراء تجاربهم مؤكدا أن الاحتفاظ بالثقة التي أولاها عملائنا لنا جزء لا يتجزأ من نجاح استراتيجية قوة الأداء والنجاح المتصاعد لبوبيان، ما يتوجب علينا إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تحديات رفع مستوى جودة الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الرضا.



وأضاف: نجحنا خلال عام 2023 من تزويد عملائنا والسوق الكويتي ككل بمجموعة مميزة من الخدمات المصرفية الرائدة التي لامست تطلعاتهم، لاسيما في المجال الرقمي لتكون الانطلاقة نحو ترسيخ مفهوم «الأقرب إلى عملائه» ونؤكد لهم أنهم شركاؤنا في صناعة المستقبل ورسم النجاحات.



وأشار التويجري إلى أن استراتيجية التحول الرقمي لبوبيان آتت ثمارها وعززت تفوقه في تقديم نماذج عمل استثنائية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات، مما يعزز قدرة البنك على مواكبة ديناميكيات السوق والتحول السريع لتقديم أداء مالي قوي داعم للقطاع.



وأكد أن بوبيان يحرص دائما على إجراء دراسات واستطلاع آراء وتحليل بيانات وتطبيقها وفق المعايير الدولية للوصول إلى تصور واضح لتحسين الأداء وفهم الأدوات والمؤشرات فهما صحيحا، ليتيح ذلك أولا وقبل كل شيء إدارة توقعات العملاء بمستوى مثالي من خلال اعتماد استراتيجية مدروسة والنجاح في تطبيقها.



وأضاف أن بوبيان يمتلك فريق عمل استثنائيا يلعب دورا مهما في هذا النجاح، اجتمعت أهدافه وخبرته الواسعة والتزامه وجهوده في سبيل الارتقاء بمستوى المؤسسة ككل ومستوى تجارب العملاء على وجه الخصوص كونهم المحرك الرئيسي للتميز والابتكار والريادة في بوبيان.



وأوضح التويجري أن خدمة العملاء تتطلب من جميع العاملين في البنك الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة تحافظ على ثقة العملاء وتمنحهم دائما الأفضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى، مؤكدا أن التحديات التي تتعلق بخدمة العملاء تزداد يوما بعد يوم وتضع على عاتق مختلف إدارات البنك مسؤوليات جديدة.



واعتمد اختيار سيرفس هيرو لبوبيان على مجموعة من المعايير من بينها استفتاء امتد لمدة سنة كاملة بين المستهلكين الذين قاموا بتقييم الشركات، وذلك على مقياس من 10 نقاط حسب توقعاتهم من مستوى خدمة الشركة قبل تجربتها، ورضائهم عنها بعد تجربتها.



وجاء التقييم تبعا لعدة معايير منها سلوك الموظفين، موقع الشركة، سرعة الخدمة، الثقة بالمنتج، جودة الخدمة أو المنتج، السعر مقابل القيمة، مركز الاتصال، والموقع الإلكتروني، كما يعتمد استفتاء «سيرفس هيرو» على بروتوكول صارم للتأكيد على صحة هوية المستهلكين الذين شاركوا فيه.