

أعلن الجيش الأميركي أنه أسقط أمس مع القوات المتحالفة 15 مسيّرة هجومية أطلقها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران باتجاه البحر الأحمر وخليج عدن.



بعيد الإعلان الأميركي، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أمس إن الحوثيين نفذوا «عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت سفينة (بروبل فورتشن) الأميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، فيما العملية الثانية استهدفت من خلالها عددا من المدمرات الحربية الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن» بـ 37 مسيرة.



وتشير مواقع تتبع السفن إلى أن السفينة بروبل فورتشن تحمل علم سنغافورة، لكنها لم تبلغ عن موقعها الحالي.



وهذا الهجوم هو من أكبر الهجمات التي يشنها الحوثيون مذ بدأوا في نوفمبر استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.



وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن الهجوم الحوثي «الواسع النطاق» وقع قبيل الفجر، مشيرة إلى أن القوات الأميركية وحلفاءها رأوا في المسيرات «تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأميركية وسفن التحالف في المنطقة».



وأضافت في منشور على منصة «إكس» أن «سفن وطائرات البحرية الأميركية إلى جانب العديد من سفن وطائرات التحالف أسقطت 15» من تلك المسيرات.



وتابعت: «تتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا».