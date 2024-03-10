

دمشق - هدى العبود



أعلنت المخرجة والفنانة رشا شربتجي من خلال بيان صحافي نشرته على صفحتها على «إنستغرام» مخاطبة متابعيها، قائلة: «تصلني العديد من الأسئلة والاستفسارات حول عدة أعمال درامية من إخراجي فيما إذا كانت ستعرض خلال شهر رمضان القادم أم لا؟ ومنعا لأي لبس سأوضح للجمهور الحبيب التالي، بالنسبة لمسلسل (حارة القبة 4) فالموضوع ما زال قائما لتصوير الجزء الأخير من هذه السلسلة في الوقت المناسب والظروف المناسبة، وهذا يعود لشركة الإنتاج نفسها، وسنخبركم في حال الاتفاق وبدء التصوير».



وأضافت: «بالنسبة لمسلسل (مربى العز) فإن فكرة الجزء الثاني مطروحة لكن ليس هناك نية لتقديمها في الوقت الحالي، الموضوع يعود أيضا إلى عوامل إنتاجية عديدة، وقد تركنا بعض النهايات مفتوحة لإعمال ذهن ومخيلة المشاهد في حال توقفت القصة عند الجزء الأول، وبالنسبة لعشارية (المهرج) فالعرض سيكون بعد شهر رمضان إن شاء الله على إحدى المنصات المهمة».



واختتمت شربتجي منشورها، قائلة: «كل الشكر لاهتمام المحبين والجمهور المتابع على أمل أن نقدم دائما ما يليق بكم ونلقاكم هذا الموسم في مسلسل (ولاد بديعة) إن شاء الله».