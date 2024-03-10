

دمشق - هدى العبود



أطلق الفنان السوري شادي أسود أغنيته الجديدة التي حملت عنوان «الغربة»، من كلمات نور الحسن، وألحان أحمد بركات، وتوزيع وميكس وماسترنغ بديع عيسى، ورؤية وإخراج فيليب خوري وإشراف فني وسام أسود.



ويقول مطلع الأغنية: «عم تسأليني ليش بدي فل.. وعم بتقوليلي ابقي هون وضل.. يا ويلي شو صعبة الواحد يتغرب عن أرضه.. عن أهله وعن كل الناس البحبها وبتحبه».



وتلامس الأغنية مشاعر الناس كلها وتحكي ما في قلوبهم، وقد طرحها شادي في هذا التوقيت على اعتبار أنه لا يخلو بيت عربي من مغترب واحد، ولم يقصد فيها غربة البلد فقط، بل غربة الأشخاص عن بعضها البعض وفقدان أحاديث الأحبة والأهل، ليعبر عن أوجاع الغربة التي لا يعلم بها إلا من عاشها. أما الكليب فجاء بسيطا بعيدا عن التعقيدات، ليلائم الفكرة التي تطرحها الأغنية.