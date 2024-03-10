

نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الشخصي في منصة «X» صورا لها وجهت من خلالها رسالة غامضة إلى جمهورها، وعلقت: «خليك كل حاجة لنفسك، مفيش حد بيدوم لحد»، ليتفاعل معها متابعوها مؤيدين كلامها.



إلى ذلك، تخوض فضالي سباق دراما رمضان، بعملين معا، حيث تشارك في مسلسل «محارب»، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وبطولة: حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري ونرمين الفقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود.



كما تشارك في مسلسل «كوبرا» الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمد إمام، هشام إسماعيل، محمد أسامة «أوس أوس»، علاء مرسي، ودنيا ماهر، وهو من تأليف أحمد محمد أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية، حول «كوبرا» الذي يجسد شخصيته النجم محمد إمام، والذي يملك ورشة لتصليح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات في حياته، ويواجه مواقف غريبة تجعله في صراع بين الخير وبين الشر.