سجلت أسعار الذهب في سورية أمس ارتفاعا هو الأعلى في تاريخ البلاد، ليبلغ سعر الغرام مستويات قياسية وتاريخية بعد أن قفز سعره بمقدار 8 ألاف ليرة.



ووفقا لمؤشر «بزنس2بزنس» لأسعار الذهب في سورية، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع إلى 865 ألف ليرة سورية وللشراء إلى 864 ألف ليرة سورية، بينما ارتفع سعر الغرام عيار 18 إلى 741 ألف ليرة.



وبذلك ارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995 إلى 32 مليون ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين و250 ألف ليرة.



كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 7 ملايين و400 ألف ليرة، وكذلك سجلت الليرة الذهبية السورية ارتفاعا إلى 7 ملايين و250 ألف ليرة سورية.



وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.



على صعيد آخر، حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بواقع 13400 ليرة للدولار الواحد، وسعر الليرة السورية مقابل اليورو بواقع 14521 ليرة لليورو الواحد.