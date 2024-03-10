أسامة دياب



نظمت سفارة بنغلاديش لدى الكويت «المعرض السياحي 2024» في القاعة متعددة الأغراض بحديقة الشهيد «المرحلة الثانية» بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الإعلام أسامة المخيال كضيف رئيسي وعدد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي، وكبار المسؤولين الحكوميين في الكويت، ومنظمي الرحلات السياحية من بنغلاديش والكويت، وأعضاء رابطة المسافرين الكويتية، والجالية البنغلاديشية في الكويت، وممثلين عن وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية.



وفي كلمته خلال المعرض، شكر سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء إم دي عشيق الزمان الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الإعلام أسامة المخيال، على تشريفه هذه المناسبة كضيف رئيسي، معربا عن خالص شكره لجميع السفراء والضيوف، ومسلطا الضوء على قطاع السياحة في بنغلاديش، مطالبا الجميع بزيارة بنغلاديش في الوقت الذي يناسبهم للاستمتاع بالجمال الطبيعي وكرم الضيافة للشعب البنغلاديشي.



وتم عرض الملصقات واللافتات الملونة واللوحات التي تحتوي على صور خلابة وعروض سمعية وبصرية، وتوزيع كتيبات ترويجية وكتب ومنشورات ومصنوعات يدوية وغيرها لعرض مناطق الجذب السياحي المختلفة في بنغلاديش، كما تم تنظيم سحب لزوار المعرض وتوزيع تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق كجوائز.