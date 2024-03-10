

قد يؤدي الارتفاع القياسي في عملة بيتكوين إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتأخير تخفيضات أسعار الفائدة المخطط لها في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لبنك جيه بي مورغان.



قال الخبير الاستراتيجي ماركو كولانوفيتش في مذكرة حديثة إن ارتفاع عملة بيتكوين فوق 60 ألف دولار، إلى جانب الارتفاعات القياسية للأسهم، يشير إلى أن هناك فقاعة بدأت تتراكم في الأصول الخطرة، حيث يمكن أن تدفع هذه الفقاعة في نهاية المطاف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة المخطط لها، والتي غالبا ما تكون محفزة للأصول الخطرة، لأنها قد تطلق العنان لجولة أخرى من التضخم.



وقال كولانوفيتش: «قد يؤدي ذلك إلى الإبقاء على السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، إذ تهدد تخفيضات الفائدة السابقة لأوانها بتضخم أسعار الأصول بشكل أكبر أو التسبب في ارتفاع آخر للتضخم».



وتتوقع السوق حاليا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل في عام 2024، مع حدوث أول خفض لسعر الفائدة في يونيو، وفقا لأداة CME FedWatch.



ومع كون معظم ارتفاع سوق الأسهم منذ أكتوبر مدفوعا بتوقعات ترويض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، فإن المزيد من التأخير في تخفيضات أسعار الفائدة المخطط لها من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يلقي بظلاله على المسار الصعودي لسوق الأسهم.