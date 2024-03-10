انتخب آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، أمس رئيسا لباكستان، وذلك للمرة الثانية بعدما تولى هذا المنصب الفخري بين العامين 2008 و2013، وفق ما أفادت محطة «جيو نيوز» الاخبارية.



وحظي زرداري بتأييد 411 صوتا مقابل 181 صوتا نالها مرشح المعارضة، خلال تصويت الهيئة الناخبة التي تضم أعضاء غرفتي البرلمان والمجالس الإقليمية الأربعة.



من جهة اخرى، دخلت باكستان أسبوعها الرابع من تعطيل منصة «إكس» على المستوى الوطني، فيما يخوض ناشطون معركة حقوقية لإعادة تفعيل المنصة في بلدهم.



وحجبت منصة «إكس» في باكستان بعدما دعا حزب «حركة الإنصاف» بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد إقرار أحد المسؤولين بتزوير الأصوات في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.



وتتعرض «حركة الإنصاف» التي يقودها خان لحملة قمع يدعمها الجيش منذ ما قبل انتخابات الثامن من فبراير وقد تم حظر تجمعاتها الانتخابية وتوقيف قادتها واستهدف أعضاء الحزب بحملة اعتقالات ورقابة مشددة. ورفع صحافيون وأكاديميون دعوى أمام محكمة السند العليا في مدينة كراتشي الكبرى ضد هيئة الاتصالات الباكستانية بسبب انقطاع الخدمة. وقال محاميهم عبد المعز جافيري إن «إكس هي منصة مشتركة للتعليق في باكستان، وإذا قمتم بحظرها فأنتم تحرمون الخطاب العام من الأكسجين وهو أمر غير قانوني».