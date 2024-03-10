الآن وبعد أن بات التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بحلول شهر رمضان، أمرا صعب المنال، بحسب الرئيس الأميركي جو بايدن تتركز الأنظار على الممر البحري الذي اعلن الاتحاد الأوروبي اقامته انطلاقا من قبرص، فيما آلة الحرب الاسرائيلية التي مازالت تدك القطاع المحاصر، حولت 90% من سكانه إلى نازحين.



وبانتظار استئناف المفاوضات الرامية للتوصل إلى تلك الهدنة التي تستضيفها القاهرة خلال ايام كما اعلنت قناة «القاهرة» الاخبارية، اعتبر الرئيس الأميركي أن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بحلول شهر رمضان «يبدو أمرا صعبا». وعبر عن قلقه «الشديد» من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية المحتلة خلال رمضان. وفي السياق، أعلنت مؤسسة أميركية للعمل الخيري أنها حملت مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص، ستكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع الذي تمزقه الحرب، عبر ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية في فتحه.



ورست السفينة «أوبن آرمز» التي ترفع العلم الإسباني قبل ثلاثة أسابيع في ميناء لارنكا في جنوب قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة.



وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إن «فرق (منظمة) «وورلد سنترال كيتشن» (المطبخ المركزي العالمي) موجودة في قبرص لتحميل مساعدات إنسانية على متن قارب متوجه إلى شمال قطاع غزة». وأضافت «كنا نستعد منذ أسابيع، مع شريكتنا منظمة +أوبن آرمز+ غير الحكومية، لفتح ممر المساعدات البحرية الذي سيسمح لنا بتكثيف جهودنا في المنطقة». وكتبت منظمة أوبن آرمز على منصة إكس «سفينتنا تستعد للمغادرة، محملة بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين».



وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، صرحت خلال زيارة تفقدية لميناء لارنكا القبرصي أمس الأول، أن فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة قد يتم اليوم.



الميناء العائم



إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» أن الميناء العائم المؤقت الذي تعتزم الولايات المتحدة إنشاؤه قبالة غزة لإيصال المساعدات ستستغرق عملية بنائه ما يصل إلى 60 يوما وسيشارك فيها على الأرجح أكثر من ألف جندي.



وأوضح المتحدث باسم الپنتاغون بات رايدر للصحافة أن الجيش الأميركي سينشئ رصيفا بحريا عائما قبالة سواحل غزة لتمكين سفن الشحن الضخمة من الرسو فيه وتفريغ بضائعها في قوارب أصغر تنقل هذه المساعدات إلى جسر بحري يتم ربطه بشاطئ غزة.



وقال رايدر إن الولايات المتحدة «ستنشئ قبالة الساحل رصيفا بحريا مؤقتا يتيح لسفن الشحن أن تنقل البضائع إلى قوارب أصغر تتولى إيصال هذه الشحنات إلى جسر بحري مؤقت وتفريغها فيه».



ولفت رايدر إلى أن هذا الميناء «يمكن أن يوفر أكثر من مليوني وجبة يوميا لمواطني غزة»، مجددا التشديد على أنه «لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض» في القطاع الفلسطيني في إطار هذه العملية التي سيسهم فيها أيضا شركاء إقليميون لواشنطن.



من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، إن الحرب في غزة حطمت «كل معاني الإنسانية المشتركة»، داعية إلى وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن والسماح بالوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين. وقالت ميريانا سبولياريتش في بيان إنه بعد خمسة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس «يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه»، معتبرة أن «عدد القتلى المدنيين واحتجاز الرهائن أمرين يصدمان وغير مقبولين».



وفي مواجهة هذه «المعاناة العميقة»، أطلقت اللجنة الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها ثلاثة نداءات عاجلة. فهي تدعو إلى «وقف الأعمال العدائية» لتسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني. كما تكرر طلبها السماح لها بزيارة المحتجزين الاسرائيليين لدى حماس وإطلاق سراحهم «بلا شروط». وأخيرا تؤكد المنظمة ضرورة «معاملة المحتجزين الفلسطينيين معاملة إنسانية والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم»، مطالبة أيضا بـ «إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسماح لها بزيارة الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل».



«مجاعة حقيقية»



في غضون ذلك، أدى القصف الجوي الإسرائيلي إلى سقوط عشرات الضحايا أمس حيث أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أن «30960 شخصا على الأقل، استشهدوا غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما أصيب 72524 شخصا بجروح»



وتشمل هذه الحصيلة 82 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة أمس، وفق الوزارة التي أعلنت أيضا ارتفاع عدد الأطفال الذين قضوا بسبب سوء التغذية إلى 23. وتحدث المكتب الإعلامي لحكومة حماس عن أكثر من ثلاثين غارة خلال ليلة واحدة، بما في ذلك واحدة على مبنى سكني في مدينة رفح كان نحو مائتي شخص قد لجأوا إليه.



وقال المكتب إن 90% من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ نحو 110 آلاف.



وأضاف المكتب في بيان أن الخسائر المباشرة بسبب الحرب تجاوزت 30 مليار دولار، لافتا إلى أن الأضرار تشمل المنازل والمنشآت والبنى التحتية من شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.



وأكد ان 80% من المنازل في محافظة غزة وشمال القطاع باتت غير صالحة للسكن، معتبرا أن قطاع غزة يعيش حرب تجويع إسرائيلية، حيث 120 ألف أسرة تعاني من «مجاعة حقيقية».



هذا، وكشف أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، اسماء 4 من الأسرى الذين كانت تحتجزهم الكتائب، وقال «سبق وأعلنا مقتل 7 أسرى صهاينة إثر الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة، وكشفنا أسماء 3 منهم».



وأضاف في بيان نشره على قناته بموقع تليغرام، بعد فحص هوية بقية القتلى تأكد لنا مقتل إيتسيك الجراط، وألكس دنسيج، ورونين طومي أنجل، وإلياهو مرجليت.