في أجواء ساحرة أسرة للقلوب، يأخذكم فندق سانت ريجيس الكويت برحلة فريدة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تستقبلكم الخيمة الماسية برحابها التي ازدانت ببهاء لتتناغم بها أرقى الأجواء الرمضانية مع لمسات الفخامة، لتصنع معكم أجمل الذكريات مع العائلة والأصدقاء ورفاق العمل ممزوجة بتجارب الطعام الأصيلة التي يقدمها فريق طهاتنا المبدعون، حيث أعدو كل ما لذ وطاب من قوائم الطعام لشهر رمضان الكريم، مقدمون لكم أشهى الأطباق الرمضانية والمأكولات الغنية، بالإضافة إلى العديد من محطات الطهي الحي التي يقوم خلالها فريق طهاتنا بتحضير ما يطيب لكم بشغف لا حدود له من الأطباق التقليدية والعصرية، وبين النكهات الكويتية والعالمية على الإفطار وقوائم الغبقة والسحور، وللحلويات الرمضانية حصة كبيرة بأنواعها الشرقية والغربية والمحضرة أمام روادها ولتجربة رمضانية مميزة ركن خاص بالمشروبات الرمضانية المنعشة واستراحة للشاي والقهوة والشيشة، بالإضافة إلى أجواء الغبقة الرمضانية والتي تقدم على أنغام الموسيقى الحية المتنوعة من مقطوعات تجعل من أمسياتكم ذكرى جميلة بنكهة فاخرة.



وفي الشهر الكريم يبدع كبار الطهاة بإعداد أفخم قوائم الطعام المحضرة وبخيارات عديدة وأطباق عريقة، حيث يقدم مطعم الحمراء جلسات رمضانية مميزة حول المسبح ويرحب بكم المقهى الإنكليزي يوميا للاستمتاع بأجوائه الفاخرة ومذاق النكهات الأصلية للشاي والوجبات الخفيفة.



أما فندق فوربوينتس شيراتون الكويت فيستقبلكم خلال الشهر المبارك في بيتزاريا لاماما التي تتميز بتشكيلة فريدة من المقبلات الغنية والأنتيباستي والباستا الشهية والبيتزا المحضرة من المكونات المخبوزة على الحطب خلال الإفطار والسحور.



وبمناسبة حلول الشهر الفضيل يتقدم فهد أبو شعر المدير العام لفنادق سانت ريجيس، شيراتون الكويت وفندق فوربوينتس شيراتون الكويت والإدارة التنفيذية وفريق العمل بأحر التهاني والتبريكات من مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأهل الكويت والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، متمنين أن يعمه الله عليكم بالخير والسلامة وعساكم من عواده.