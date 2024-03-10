ليعد الله الشهر الكريم على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات



نقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين الكرام على أرض الوطن تهاني صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، أعاده الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.



وأعلن الديوان الأميري أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام سيستقبلون المهنئين بهذا الشهر المبارك في اليومين الأول والثاني من الساعة 8 مساء، وذلك في ديوان أسرة آل الصباح الكرام، بقصر بيان، على أن يكون دخول المهنئين من خلال بوابة طريق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز.



كما توجه الديوان الأميري بالدعاء إلى المولى تعالى أن يحفظ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وأن يديم عليهما نعمة الصحة والعافية، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يحقق لجميع الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها كل ما تنشـــده من رفعـــة وتقــدم وازدهار.