مريم بندق



أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية، ممثلا في قطاع التوظيف الذي يشرف عليه الوكيل المساعد إبراهيم الهاجري، سيعلن دفعة مرشحين للتوظيف قبل نهاية الجاري تشمل الحاصلين على المؤهلات التربوية من خريجي وخريجات الفصل الدراسي الأول من كليتي التربية جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وكشفت عن أنه بعد انتهاء استكمال إجراءات تسجيلهم بالفترة الحالية المحددة في 15 الجاري سيبدأ إنجاز إجراءات ترشيحهم إلى جانب ترشيح حاملي الشهادات والمؤهلات التخصصية لجهات حكومية محددة مثل الإدارة العامة للجمارك. وتابعت المصادر «وبحسب الخطة، سيعكف «الديوان» على إنجاز عمليات التدقيق والمراجعة على بيانات طلبات الباحثين عن عمل من حاملي التخصصات الأخرى التي تم تحميلها على النظام الآلي استعدادا لإظهار ترتيب المسجلين للتوظيف في الفترة الـ 86 بعد انتهاء التسجيل»، مبينة أنه سيتم ظهور الترتيب للمتقدمين للتوظيف لهذه الفترة، وأنه يمكن للباحثين عن عمل الاطلاع على ترتيبهم بنظام التوظيف المركزي من خلال الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية.



وردا على سؤال حول آلية ترشيح الكوادر الطبية وأصحاب الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم، أجابت المصادر: يتم تسجيلهم وترشيحهم بشكل فوري تنفيذا لقرار استثنائهم من آلية التسجيل والترشيح المتبعة بنظام التوظيف المركزي. وحول بعض التخصصات التي لا توجد لها احتياجات في سوق العمل، ردت المصادر: نواصل التنسيق مع الجهات الحكومية لتزويد الديوان بالاحتياجات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية وذلك بهدف إصدار دفعات متتالية من المرشحين.